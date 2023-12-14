İsrail, Kemal Advan Hastanesi’nde yaralıların tedavisini engelledi

Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, sağlık personeline yaralılarla ilgilenmesi için izin vermemesi nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan İsrail ordusunun 12 Aralık'ta baskın düzenlediği Kemal Advan Hastanesi'ndeki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kemal Advan Hastanesi'ne baskın yapan İsrail askerlerinin, sağlık personeline acil servisteki onlarca yaralıyı tedavi etmesine izin vermemesi nedeniyle 2 yaralı hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

İsrail güçlerinin, yaralıları hastanenin 2. katında toplamaya zorladığı bildirilen açıklamada, askerlerin yaralıları su, yiyecek ve elektrikten mahrum bıraktığı ve katlar arasında dolaşımına müsaade etmediği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in yoğun bakım ünitesindeki 12 çocuğa süt verilmesini engellediği belirtilirken, "Elektriğin kesilmesi ve yaşam destek ünitelerinin durdurulması nedeniyle çocukların hayatını kaybedebileceği" uyarısı yapıldı.

İsrail'in Hastane Müdürü Ahmed el-Kahlut ile sağlık personeli ve yaralılardan oluşan 70 kişiyi alıkoyduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgal güçleri, hastanede bulunan 2 bin 500 yerinden edilmiş kişiyi barınaklara tahliye etti. Tehdit ve bombardıman altında hasta ve yaralılar her türlü tıbbi malzeme ve ilaçtan mahrum Şifa Tıp Kompleksi'ne gönderildi, bu onlar için idam anlamına geliyor."

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 608 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 116'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 445 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 286 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.