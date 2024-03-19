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Giriş Tarihi: 19.3.2024 14:00 Son Güncelleme: 19.3.2024 14:03

İsrail medyasında Türkiye iddiası! ‘Tel Aviv’in itirazı var’ diyerek duyurdular

Gazze soykırımında ateşkes çağrılarını reddeden İsrail’de tartışmalar sürüyor. Saldırıların başladığı ilk günden bu yana akan kanın durması çağrısında bulunan Türkiye, barış için garantör ülke olma çabalarını da sürdürüyor. Son olarak ülke medyasında yer alan bir iddiada Türkiye ve Rusya hedef alındı.

AA
İsrail medyasında Türkiye iddiası! ‘Tel Aviv’in itirazı var’ diyerek duyurdular

Hamas ile İsrail arasında Doha'da müzakere edilen Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması için Filistinli heyetin Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra arabulucu Katar ve Mısır'ın garantörlüğünü talep ettiği Tel Aviv'in ise buna itiraz ettiği ileri sürüldü.

İsrail televizyonu Kanal 13'ün haberine göre, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla Doha'da müzakere edilen Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasında Hamas ile İsrail arasında uzlaşılamayan birden fazla başlık var

Hamas'ın "Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra arabuluculuk görevi yürüten Katar ve Mısır'ın anlaşma için garantörlüğünü istediği", Tel Aviv'in ise buna itiraz ettiği aktarıldı.

Hamas'ın 2001'de İsrail askeri Gilad Şalit'in esir takası anlaşmasında serbest bırakılan ve daha sonra yeniden tutuklanan 48 Filistinli esirin serbest kalmasını istediği Tel Aviv'in "bunların tamamını değil bir kısmını bırakmaya razı olduğu" belirtildi.

AŞIRI SAĞCI BAKANLARIN İSTİFA TEHDİDİ

İsrail hükümetindeki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, müzakere heyetinin Doha'ya gitmesi için pazar gecesi yapılan kabine toplantısında "İsrail hapishanelerindeki güvenlik suçlarından mahkum Filistinli esirlerin serbest bırakılması" halinde hükümetten istifa edecekleri tehdidinde bulunduğu bildirildi.

Müzakereleri yürütmek üzere Doha'ya giden dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın yanı sıra iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, İsrail ordusunda kayıp kişiler ve esirlerden sorumlu komutan Nitzan Alon ise olası bir anlaşma için olumlu görüş verdi.

Kabine toplantısına katılan bakanlardan biri, "Ben-Gvir ve belki de Smotrich dışında hükümetteki bakanlar arasında esir takası anlaşmasına karşı çıkan olmayacağını" belirtti. Bakan, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ne karar vereceğinin ise henüz netleşmediğine" dikkati çekti.

Mossad Direktörü Barnea'nın liderliğindeki İsrail müzakere heyeti Hamas'ın ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifine Tel Aviv'in yanıtını iletmek ve dolaylı müzakereler için 18 Mart'ta Doha'ya gitmişti. Katar'a giden İsrail heyeti, müzakereleri yürütebilmesi için güvenlik kabinesi tarafından yetkilendirilmişti.

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İsrail medyasında Türkiye iddiası! ‘Tel Aviv’in itirazı var’ diyerek duyurdular
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