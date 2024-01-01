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Giriş Tarihi: 1.1.2024 22:16 Son Güncelleme: 1.1.2024 23:07

İsrail'den "Lübnan'ı işgal etme" çağrısı!

Filistin'de on binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları devam eden İsrail'den şimdi de Lübnan'ı işgal etme çağrıları yükseldi. Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden “saldırdığını” savunarak bölgenin İsrail tarafından işgal edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail’den Lübnan’ı işgal etme çağrısı!

İşgalci İsrail Gazze'de on binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden "saldırdığını" savunarak bölgenin İsrail tarafından işgal edilmesi çağrısında bulundu.

LÜBNAN'I İŞGAL PLANI!

İsrail Meclisinde (Knesset) partisinin haftalık toplantısında konuşan Liberman, İsrail'in kuzeyinin Lübnan'dan gelen "saldırılardan etkilendiğini" belirterek, Lübnan'ın bunu "toprakla ödemesi" gerektiğini iddia etti.

Liberman, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güney kesimini "kapatmasını" önererek, Hizbullah'ı kuzeye doğru "püskürtmesi gerektiğini" söyledi.

"50 YIL SÜRSE DE YAPILMALI"

Bu sürecin "50 yıl sürse dahi yapılmasını" isteyen Liberman, "(Lübnan'daki) Litani Nehri ve İsrail arasındaki bölge tamamen İsrail ordusunun kontrolü altında olmalı." ifadesini kullandı.

Liberman, "Toprağımıza katmayacağız, yerleşim inşa etmeyeceğiz, ancak Beyrut'taki hükümet kendi egemenliğini nasıl uygulaması gerektiğini anladığında topraktan çekileceğiz." yorumunda bulundu.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 137 Hizbullah mensubu yaşamını yitirirken, çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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İsrail'den "Lübnan'ı işgal etme" çağrısı!
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