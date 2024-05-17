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Haberler Dünya Haberleri İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli öldü
Giriş Tarihi: 17.5.2024 08:54

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında eb az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

AA
İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli öldü

İsrail savaş uçakları gece boyu Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine hava saldırısı düzenledi.

Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı El-Cauni Okuluna düzenlenen hava saldırısında 4 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

HAN YUNUS, CİBALİYE MÜLTECİ KAMPI, REFAH...

Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne ise gece geç saatlerde 9 kişinin naaşı getirildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda ise yaralananlar oldu.

Güneydeki Refah kentinde El-Avde Kavşağı yakınlarına düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli öldü
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