İsrail’in iftiralarına Ankara’dan sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bazı yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin ifadelerine sert tepki gösterdi. "İsrailli bir takım yetkililerin (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik) iftiralarını ve mesnetsiz iddialarını kesinlikle reddediyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, doğruların dile getirilmesine dahi tahammül edemeyen kimi İsrailli yetkililerin, Gazze'de Filistinli sivilleri topluca hedef alan acımasız katliamı örtbas etme umuduyla, çarpıtmalar ve iftiralar eşliğinde gündemi değiştirme çabalarının sonuç vermeyeceği vurgulandı.Açıklamada, tüm dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu işleyen, ancak eleştiriye ve kınamaya bile tahammül edemeyen bu yetkililerin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almalarının, içine düştükleri aczin açık bir göstergesi olduğu aktarılarak, "(İsrailli yetkililerin) Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve ülkemize yönelik antisemitizm suçlamasını, iftira ve hakaretleri, muhataplarına misliyle iade ediyoruz. Türkiye'nin tarih boyunca Yahudiler dahil zulme uğrayan herkese güvenli bir melce olduğu, tüm tarihçilerin teslim ettiği bir hakikattir. Gazze sakinlerini topyekün yok etmeyi amaçlayan bu barbarlığın son bulması için İsrail makamlarına, kendilerine yapılan ateşkes ve barış çağrılarına acilen kulak vermeleri çağrısında bulunuyoruz" denildi.Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in, Türkiye'deki diplomatik temsilcilerinin geri dönmesi için talimat verdiğini açıklamasına ilişkin, Türkiye'deki İsrailli diplomatların bir süre önce zaten Türkiye'den ayrıldıklarına işaret edildi.