İsrail’in silah tiyatrosu deşifre oldu! Eline zorla silah verilen Gazzeli doktor çıktı

İşgalci İsrail, Gazze'deki katliam ve soykırımı sürdürüyor. Öncelikli hedefleri arasında ise hastaneler var. Uluslararası hukuka göre hastanelere karşılamaması gerektiği halde İsrail Gazze'de birçok hastaneyi ya bombaladı ya da kullanılamaz hale getirdi. Şu an Gazze içerisinde 10'a yakın hastane çok kısıtlı bir şekilde hizmet veriyor. Kuzey Gazze'de yer alan Kemal Advan Hastanesi de İsrail'in hedefi haline gelen hastanelerden biri oldu. İsrail güçleri kuşatma sonrasında hastanedeki tüm erkek sağlık personelini, yaralıları, hastaları ve yerinden edilmişleri gözaltına aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı ise bilinmeyen bir yere götürülen sivillerin işkence, şiddetli dayak ve aşırı soğuğa maruz bırakıldığını açıkladı.