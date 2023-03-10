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Giriş Tarihi: 11.3.2023

İsveç mahkemesinden Paludan’a soruşturma

İsveç mahkemesinden Paludan’a soruşturma
BU yılın başında Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakan ve büyük tepki toplayan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan hakkında, nefret suçundan soruşturma başlatıldı. İsveç basınına göre, 16 Nisan 2022'de Malmö'de Paludan'ın Kuran yakma provokasyonuyla başlayan olaylar nedeniyle hakkında nefret ve tahrik suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın neden 1 yıl sonra başlatıldığı eleştirilerine ilişkin ise delil toplama sürecinin uzaması olduğu belirtildi.
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İsveç mahkemesinden Paludan’a soruşturma
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