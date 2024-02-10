İtalya’da mahkum dehşeti yaşadı! Gardiyanları ellerini bağladı, saatlerce işkence gördü

Şiddet mağduru Tunuslu mahkumun olayın hemen ardından şikayeti sırasında verdiği ifade de basına yansıdı. Tunuslu mahkumun, "İtiraf etmeliyim ki yaşananları anlatmanın doğru olduğuna inansam da aynı şeyin tekrar olmasından çok korkuyorum çünkü o gün yaşananları ve hissettiklerimi hiçbir zaman unutmayacağım. Geceleri uyuyamıyorum. Ölmekten ne kadar korktuğumu ve yerde kelepçeliyken bana karşı uygulanan o şiddetten ne kadar korktuğumu bir düşünün." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Mahkumun avukatı Luca Sebastiani de yaşananlara tepki göstererek, "Bunlar, özgürlüğünden mahrum bırakılmış, kafası örtülmüş, kelepçeli ve yerde yatan tek bir kişiye yönelik nedensiz şiddet içeren korkunç ve kabul edilemez bir eylemdir." değerlendirmesinde bulundu.