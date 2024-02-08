Kanadalı bakandan Gazze tepkisi: Bu bir ölüm kalım meselesi!

Kanada Göç Bakanı Marc Miller, vatandaşlarının yakınlarından oluşan ve ülkeye girişleri onaylanan yaklaşık 1000 Gazzelinin Refah Sınır Kapısı'ndan geçişinin engellenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

CBC News'in haberine göre Miller, başkent Ottawa'daki Parlamento binasında Gazze Şeridi'nden ülkeye gelmeleri onaylanan yaklaşık 1000 kişinin durumuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Miller, tahliyesi beklenenlerin yer aldığı listenin İsrailli ve Mısırlı yetkililere iletildiğini ancak bu kişilerin sınırdan geçirilmesi konusunda iki taraftan da herhangi bir adım atılmadığını ifade etti.

Sorunun çözümü konusunda farklı diplomatik yollara başvurduklarını belirten Miller, "Bu kişilerin çıkmasına izin verme konusunda bir endişe olabilir ancak bu, insani bir durum ve benim için gerçekten sinir bozucu." ifadesini kullandı.

Miller, Gazze'deki durumun bu aileler için ölüm kalım meselesi olduğunun altını çizdi.

Kanada hükümeti, 22 Aralık 2023'te Gazze'de bulunan ve kendilerini Kanada'da destekleyebilecek akrabaları olan kişilerin başvuru yapmaları şartıyla ülkeye geçici süreliğine gelmelerine izin verileceğini açıklamıştı.

Kanada Göç Bakanı Miller, 30 Ocak'ta yakınları Kanada vatandaşı olan 967 kişinin "özel göç statüsü" için başvurduğunu duyurmuştu.