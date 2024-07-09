Katliamları itiraf ettiler rastgele ateş açıyoruz

Tel Aviv merkezli +972 sitesinin Local Call işbirliğiyle yaptığı ve Gazze'deki saldırılarda yer almış 6 İsrail askerine dayandırdığı haberinde, sivillere yönelik katliamları ele alındı. İşte katil İsrail askerlerinin bazı itirafları:Ölen sivillerin cesetleri çürümeye ve sokak hayvanları tarafından yenilmeye bırakıldı.Ordu, bu cesetleri uluslararası yardım konvoyları gelmeden gizledi.Zevkine evleri ateşe verdik.Askerler kısıtlama olmaksızın ateş ederek stres atıyor.Pencereden bakan biri dahi şüpheli olarak görüp ateş ettik.Gazze'deki saldırılarda kullanılan yöntem "Önce vur, sonra sorular sor."