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Giriş Tarihi: 9.11.2022 17:01 Son Güncelleme: 9.11.2022 17:06

Kral Charles'a yumurtalı saldırı! O anlar saniye saniye kaydedildi: "Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi"

AA
Kral Charles’a yumurtalı saldırı! O anlar saniye saniye kaydedildi: Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi

İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Camilla, York ziyareti sırasında yumurtalı saldırıya uğradı.Yumurtalar şans eseri Kral ve Kraliçe'ye isabet etmezken protestocu gözaltına alındı. Şahsın o anlarda "Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi" diye bağırdığı ortaya çıktı.

İngiltere Kralı III. Charles ve eşi yumurtalı saldırıya uğradı. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırıyı gerçekleştiren isim yaka paça gözaltına alınırken "Bu ülke kölelerin kanlarıyla inşa edildi" şeklinde bağırdı.

İngiltere'de Kral III. Charles'a yumurtalı saldırı | Video

İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilla'ya, York kentini ziyaretleri sırasında yumurta fırlatan protestocu, polis tarafından gözaltına alındı.

YUMURTA FIRLATTI

Kral Charles ve eşinin, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in bir heykelini açmak üzere bulunduğu Yorkshire bölgesindeki York kentine yaptıkları ziyarette, halkla buluştuğu sırada kalabalığın içindeki bir protestocu, Kral ve Kraliçe'ye yumurta fırlattı.

"BU ÜLKE KÖLELERİN KANI ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ"

Yumurtaların, Kral'ın önüne düştüğü, kendisine isabet etmediği görüldü.

Polislerce gözaltına alınan kişi, "Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi" diye bağırdı.

Kalabalığın içerisindeki bazı kişilerin ise protestocuya, "Tanrı Kral'ı korusun", "Sana yazıklar olsun" diye bağırdığı duyuldu.

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Kral Charles'a yumurtalı saldırı! O anlar saniye saniye kaydedildi: "Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi"
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