Kral Charles'a yumurtalı saldırı! O anlar saniye saniye kaydedildi: "Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi"

YUMURTA FIRLATTI

Kral Charles ve eşinin, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in bir heykelini açmak üzere bulunduğu Yorkshire bölgesindeki York kentine yaptıkları ziyarette, halkla buluştuğu sırada kalabalığın içindeki bir protestocu, Kral ve Kraliçe'ye yumurta fırlattı.