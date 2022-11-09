Kral Charles'a yumurtalı saldırı! O anlar saniye saniye kaydedildi: "Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi"

İngiltere Kralı III. Charles ve eşi yumurtalı saldırıya uğradı. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırıyı gerçekleştiren isim yaka paça gözaltına alınırken "Bu ülke kölelerin kanlarıyla inşa edildi" şeklinde bağırdı.
İngiltere'de Kral III. Charles'a yumurtalı saldırı | Video
İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilla'ya, York kentini ziyaretleri sırasında yumurta fırlatan protestocu, polis tarafından gözaltına alındı.
YUMURTA FIRLATTI
Kral Charles ve eşinin, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in bir heykelini açmak üzere bulunduğu Yorkshire bölgesindeki York kentine yaptıkları ziyarette, halkla buluştuğu sırada kalabalığın içindeki bir protestocu, Kral ve Kraliçe'ye yumurta fırlattı.