Küresel vicdan kazanıyor

ABD'nin Columbia Üniversitesi'nden başlayarak tüm dünyaya yayılan kampüslerdeki İsrail isyanları sürüyor. Binlerce öğrenci, okudukları üniversitelerin İsrail veya İsrail ile bağlantılı olanlar şirketlerle tüm ilişkilerini keserek Gazze'deki soykırıma ortak olmamalarını talep ediyor. Bu kapsamda bazı öğrenciler okullarla çeşitli anlaşmalara varmaya başladı.İspanya'nın Granada Üniversitesi, İsrail üniversiteleri ve kurumlarıyla bilimsel ve teknik alandaki işbirliklerini durdurdu.Harvard Üniversitesi öğrencileri de, eylemler nedeniyle okuldan atılan 20 öğrencinin okula geri dönmesini okul yönetimine onaylattığı yönünde açıklama yaptı.ABD'de bulunan Wisconsin-Milwauke Üniversitesi yönetimi de gösterilere katılan öğrencilerin affedilmesini kabul etti.