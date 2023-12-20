Kuzey Kore ve Rusya’dan ABD’ye sert suçlama

Kuzey Kore'nin BM Büyükelçisi Kim Song, 2023'ü Kore Yarımadası'ndaki askeri-güvenlik ortamında "en tehlikeli yıl" olarak tanımlayarak, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarının artırıldığını ve ABD'nin Güney Kore'ye konuşlandırdığı nükleer enerjili denizaltılar ve diğer nükleer varlıklarının "nükleer savaş tehlikesi"ni bölgeye yaydığını söyledi.

Kim, uluslararası topluma ülkesinin güvenlik kaygılarını dikkate alma çağrısında bulunarak, karşı tedbirlerinin meşru müdafaa hakkı açısından "kesinlikle makul ve normal bir tepki" olduğunu iddia etti. Açıklamasında Kim, ayrıca, ABD ve Güney Kore'yi, "pervasız ve sorumsuz askeri tehditlere" devam etmeleri halinde Kuzey Kore'nin "asla seyirci kalmayacağı ve provokatörlerin tüm sonuçlardan tamamen sorumlu tutulacağı" konusunda uyardı.

"DURUM TEHLİKELİ BİR EŞİĞE GELDİ"

Rusya'nın BM Büyükelçi Yardımcısı Anna Evstigneeva, Pyongyang'ı kınama girişimlerini "tek taraflı bir yaklaşım" olarak nitelendirdi. Durumun "tehlikeli bir eşiğe" geldiği konusunda uyaran Evstigneeva, ABD'nin bölgedeki varlığının "giderek daha çok saldırı operasyonu hazırlıklarına benzediğini" söyledi. Evstigneeva, ülkesinin bir kez daha Kore Yarımadası'ndaki tüm sorunların "dış baskı olmaksızın" siyasi ve diplomatik yollarla barışçıl şekilde çözülmesi yönünde çağrısını hatırlattı.