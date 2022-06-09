Lavrov: Türkiye’nin çabası son derece olumlu

Rusya-Ukrayna Savaşı kritik öneme sahip Severodonetsk kentinde sıkışıp kalırken Türkiye'nin savaşın başından bu yana attığı adımlar her iki tarafın da takdirini topluyor. Önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin çabalarını övdü. Türkiye'nin Ukrayna'yı Karadeniz'in kıyı şeridinin mayınlardan temizlenmesi gerektiğine ikna etmeye çalıştığını kaydeden Lavrov, "Türk meslektaşlarımız, Kiev'i sürüncemede bırakmaya son verilmesi gerektiğine ikna etmeye çalışıyor ve ben bunu son derece olumlu buluyorum" dedi.