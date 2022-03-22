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Giriş Tarihi: 22.3.2022 14:50

Libya'da iç hat uçuşları yeniden başladı

Libya’da iç hat uçuşları yeniden başladı

Libya'da iç hat uçuşlarının yaklaşık 3 hafta sonra yeniden başladığı bildirildi.

Başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Benina, Tobruk ve Al Abrak havalimanlarına iç hat uçuşlarının yeniden başladığı aktarıldı.

Misrata Havalimanı İşletmesinden yapılan yazılı açıklamada ise "Misrata'dan Bingazi'ye hava sahası bugün itibarıyla açıldı ve Misrata Havalimanı'ndan ilk uçuşlar yarın başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Libya Sivil Havacılık Otoritesi, 3 Mart'ta ülkenin hava sahasının kapatıldığını ve bütün iç hat uçuşlarının askıya alındığını duyurmuştu.

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Libya'da iç hat uçuşları yeniden başladı
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