Lübnan son durumu açıkladı: İsrail’in saldırıları genişliyor!

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Hizbullah'ın İsrail ile çatışmalardaki angajman kurallarını koruduğunu ancak İsrail'in saldırılarını genişlettiğini söyledi. Hizbullah'ın siyasi müttefiklerinden Şii Emel Hareketi lideri Berri, Lübnan'ın "El-Cumhuriyye" gazetesine, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana ülkenin güneyinde yaşanan çatışmalara dair açıklamalarda bulundu.

Hizbullah ve Emel Hareketi arasında "angajman kurallarının korunması konusunda bir iletişimin" olduğunu belirten Berri, "Hizbullah'ın savaşın başından bu yana düşman (İsrail) ordusuna yönelik operasyonlarında angajman kurallarını ihlal etmediğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın İsrail sınırında sadece askeri noktalara yoğunlaştığını ve bu konuda da onları desteklediklerini kaydeden Berri, "Ancak İsrail (Lübnan'a) saldırılarını genişletiyor. Tekrar tekrar sivilleri hedef alarak her gün kuralları ihlal ediyor." diye konuştu.

Berri "Savaşı genişletmek gibi bir niyetimiz yok ama İsrail savaş açıp Lübnan'a saldırırsa o zaman işler değişir ve biz de onunla yüzleşiriz." ifadelerini kullandı.