Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Macaristan, ABD Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Giriş Tarihi: 12.3.2024 21:57

Macaristan, ABD Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ABD Başkanı Joe Biden’ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın diktatörlük peşinde olduğuna dair açıklamalarının ardından ABD’nin Macaristan Büyükelçisi David Pressman’ın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı

İHA
Macaristan, ABD Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın diktatörlük peşinde olduğunu dair açıklamalarının ardından ABD-Macaristan ilişkilerinde tansiyon yükseldi. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, yaptığı açıklamada, Biden'ın açıklamalarını protesto etmek amacıyla ABD'nin Macaristan Büyükelçisi David Pressman'ın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını aktardı.

Biden'ın açıklamasını yalan ve çok ciddi bir hakaret olarak nitelendiren Szijjarto, "Başkan ve Demokrat yönetimin bu düşünce tarzı ikili ilişkilerimiz üzerinde ağır bir yük oluşturuyor" dedi.

ORBAN, TRUMP İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Orban geçtiğimiz hafta Florida'da ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmiş ve Trump'ı Ukrayna'daki savaşı sona erdirebilecek tek başkan adayı olarak nitelendirmişti. Görüşmenin ardından Biden, seçim kampanyası sırasında yaptığı açıklamada, Orban'ın "demokrasinin işe yaramadığını düşündüğünü ve diktatörlük arayışında olduğunu açıkça ifade ettiğini" söylemişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Macaristan, ABD Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA