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Giriş Tarihi: 7.11.2021 12:08 Son Güncelleme: 7.11.2021 12:12

Meksika’da kamyon 6 aracı biçti! Araçlar alev aldı

İHA
Meksika’da kamyon 6 aracı biçti! Araçlar alev aldı

Meksika’da freni boşalan bir kamyonun 6 aracı biçmesi sonucu araçlar alev alırken, kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Meksika'nın Chalco şehrindeki bir karayolunda meydana gelen kazada freni boşalan kamyon ters yöndeki otoyol gişelerinde bekleyen araçlara çarptı. Kamyonun taşıdığı yanıcı kimyasal maddenin etrafa dağılarak tutuşması sonucu kazaya karışan araçlar alev aldı.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan olayda kamyonun sürücüsü dahil 19 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden ikisinin çocuk olduğu öğrenildi. Çıkan yangına Chalco şehir itfaiyesinin yanı sıra çevre şehirlerden gelen itfaiye ekipleri de müdahale etti.

Olay yerinde Ulusal Muhafızlar tarafından güvenlik kordonu oluştururken karayolunda trafik her iki yönde de saatlerce kapalı kaldı.
Chalco şehri Belediye Başkanı Miguel Gutiérrez olayla ilgili yaptığı açıklamada, son haftalarda aynı yerde üç ölümlü kaza yaşandığını belirtirken otoyolda kaza yerinden hemen önce iki adet kaçış rampası bulunduğunu ancak kamyon şoförlerinin kullanmadığını söyledi.

Meksika’da kamyon 6 aracı biçti: 19 ölü, 3 yaralı | Video

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Meksika’da kamyon 6 aracı biçti! Araçlar alev aldı
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