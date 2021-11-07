Meksika’da kamyon 6 aracı biçti! Araçlar alev aldı

Olay yerinde Ulusal Muhafızlar tarafından güvenlik kordonu oluştururken karayolunda trafik her iki yönde de saatlerce kapalı kaldı.

Chalco şehri Belediye Başkanı Miguel Gutiérrez olayla ilgili yaptığı açıklamada, son haftalarda aynı yerde üç ölümlü kaza yaşandığını belirtirken otoyolda kaza yerinden hemen önce iki adet kaçış rampası bulunduğunu ancak kamyon şoförlerinin kullanmadığını söyledi.

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