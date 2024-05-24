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Giriş Tarihi: 25.5.2024

Meksika’da sıcak can alıyor: 10 günde 48 kişi öldü

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Meksika’da sıcak can alıyor: 10 günde 48 kişi öldü
Meksika'da günlerdir etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıpları artıyor. 10 gündür aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi. Can kayıplarının yanı sıra yüzlerce kişinin sıcak çarpması, dehidrasyon, güneş yanıkları ve çeşitli nedenlerle hastaneye başvurduğu kaydedildi. Ülkede etkili olan yüksek basıncın, sıcak havayı hapsettiği ve bazı yerlerde de termometrelerin 45 santigrat dereceyi aşan rekor sıcaklıklara neden olduğu kaydedildi. Yetkililer aşırı sıcakların devam edeceği uyarısında bulundu.
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Meksika’da sıcak can alıyor: 10 günde 48 kişi öldü
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