Meta’dan skandal plan! Akılalmaz ’Filistin’ sansürü sınır tanımıyor

Facebook ve Instagram'daki en büyük Filistin haber sayfalarından biri olan, 10 milyon takipçili Quds News Network sayfası kapatılmıştı.

Aynı zamanda META, İsrail destekli hesapları öneriyor ve görünür kılıyor. Öte yandan bazı iddialara göre META, İsrail için tehdit oluşturabilecek Whatsapp verilerini ABD ve İsrail ile paylaşıyor.