Meta’dan skandal plan! Akılalmaz ’Filistin’ sansürü sınır tanımıyor

İsrail, Filistinlilere yönelik Gazze başta olmak üzere birçok bölgede acımasız saldırılar düzenliyor. Batılı liderler, teknoloji devleri, küresel şirketler ise topyekün bir biçimde Katil İsrail'in yanında hizalanıyor.
Bir yandan Batılı liderlerin İsrail'e diplomatik ve askeri desteği, diğer yandan; küresel şirketlerin İsrail için kampanya çalışmaları devam ederken teknoloji devleri de Filistinlilere destek çıkan paylaşımları bilinçli bir biçimde engelliyor ve daha az görünür kılıyor.
FİLİSTİN'E DESTEK PAYLAŞIMLARI DAHA AZ GÖRÜNÜR KILINIYOR!
Facebook ve Instagram daha önce de; İsrail'in terörünü lanetleyen, masum Filistin halkına destek veren mesajları "topluluk kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle kaldırmıştı.
İsrail'in soykırımına destek veren hiçbir mesajı, videoyu ve gönderiyi kaldırmayan, erişimi kısıtlamayan Instagram ve Facebook, İsrail'e tepki veren gönderilerdeki etkileşimi de düşürüyor.
Facebook ve Instagram'daki en büyük Filistin haber sayfalarından biri olan, 10 milyon takipçili Quds News Network sayfası kapatılmıştı.
Aynı zamanda META, İsrail destekli hesapları öneriyor ve görünür kılıyor. Öte yandan bazı iddialara göre META, İsrail için tehdit oluşturabilecek Whatsapp verilerini ABD ve İsrail ile paylaşıyor.