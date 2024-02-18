Mossad: 4 yaş üstü çocuklar cezayı hak edıyor

İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın eski üst düzey yetkililerinden Rami Igra skandal bir açıklamada bulundu. İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan eski Esir ve Kayıp Birimi Başkanı Igra, bazı İsrailli yetkililerin savunduğu "Gazze'deki tüm sivillerin suçlu olduğu" iddiasını yineledi. Gazze'de 4 yaşın üzerindeki herkesin Hamas destekçisi olduğunu öne süren Igra, bu yüzden sivillerin İsrail'in gıda, ilaç ve insani yardımları engelleyen toplu cezalandırma politikasıyla yüzleşmeyi hak ettiklerini savundu. Igra, "Gazze'de herkes bu işin içinde. Herkes Hamas'a oy verdi. 4 yaşın üzerindeki herkes Hamas destekçisidir. Şu anki hedefimiz, onları Hamas destekçiliğinden, Hamas'tan hoşlanmayan insanlara dönüştürmek" dedi.