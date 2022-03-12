‘Müzakerelerde bazı olumlu gelişmeler var’

Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Kremlin'de Belarus
Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko
ile görüştü. Lukaşenko'yu Ukrayna
konusunda bilgilendireceğine işaret eden Putin, "Özellikle de neredeyse artık her gün yürüttüğümüz müzakereler konusunda bilgilendireceğim. Bu konuda bazı olumlu gelişmeler var. Size detaylı bir şekilde anlatacağım" dedi.
Putin, "Sovyetler Birliği
yaptırımlar altında yaşadı ve devasa kazanımlar elde etti. Şimdi ekonomimize devasa darbe vuruluyor. Yaşadıklarımız, Batılıların bize kısıtlamalar getirdiği alanlarda, yeni yetkinlikler edindiğimizi göstermiştir" dedi.