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Haberler Dünya Haberleri ‘Müzakerelerde bazı olumlu gelişmeler var’
Giriş Tarihi: 12.3.2022

‘Müzakerelerde bazı olumlu gelişmeler var’

‘Müzakerelerde bazı olumlu gelişmeler var’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü. Lukaşenko'yu Ukrayna konusunda bilgilendireceğine işaret eden Putin, "Özellikle de neredeyse artık her gün yürüttüğümüz müzakereler konusunda bilgilendireceğim. Bu konuda bazı olumlu gelişmeler var. Size detaylı bir şekilde anlatacağım" dedi.
Putin, "Sovyetler Birliği yaptırımlar altında yaşadı ve devasa kazanımlar elde etti. Şimdi ekonomimize devasa darbe vuruluyor. Yaşadıklarımız, Batılıların bize kısıtlamalar getirdiği alanlarda, yeni yetkinlikler edindiğimizi göstermiştir" dedi.
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‘Müzakerelerde bazı olumlu gelişmeler var’
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