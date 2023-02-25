NASA’dan hasar tespiti: Her 2 evden biri yıkıldı

Türkiye'yi sarsan depremlerin yol açtığı hasar NASA'nın dünya gözlem uyduları ile tespit edildi. Uluslararası mühendislik ve afet yönetim firması Miyamoto uzmanları ise uydu hasar görüntülerini raporlaştırdı. Raporda özellikle depremlerin merkez üslerinde her iki binadan birisinin hasar gördüğüne vurgu yapılması dikkat çekti. Asrın deprem felaketine dair uydu görüntülerini inceleyen Japonya Tokyo Üniversitesi Enformasyon Biriminden Profesör Hidenori Watanave de bu karelerin felaketin büyüklüğünü bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdiğini açıkladı.Profesör Watanave, Japonya'daki büyük depremlerden bazılarının Türkiye'deki gibi yer kabuğu levhalarının birleştiği yerde meydana geldiğini ancak Türkiye'deki depremin karada meydana gelmesi sebebiyle çok daha yıkıcı olduğunu söyledi. Uydu ve drone görüntülerini inceledikçe Türkiye'deki felaketin büyüklüğünün farkına vardığını söyleyen Watanave, "Türkiye depremi şimdiye kadar gördüklerimizin çok ötesinde. Buna, 'Kendi ölçeğinde benzeri görülmemiş bir afet' denilebilir. Biz böyle bir durumu hiç yaşamadık. Birçok şehirde çok sayıda bina çöktü. Bu, yüzyılın felaketi" dedi.