NATO: Ankara’nın kararından memnunuz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 2022 Yıllık Raporu'na dair açıklama yaptı. Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğine verdiği onaya dikkat çeken Stoltenberg, "Bu kararı memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Bir yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşına değinen Stoltenberg, "Rusya, uluslararası güvenlik için büyük bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı. NATO müttefiklerinin 2022 yılında savunma harcamalarını yüzde 2.2 artırdığını kaydeden Stoltenberg, "NATO müttefiklerinin temmuz ayındaki Vilnius Zirvesi'nde daha iddialı askeri harcama hedeflerinin olmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.