NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye terörden en fazla mağdur olan ülke

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen "Davos Zirvesi" olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) "Avrupa'nın güvenliğini sağlamak" başlıklı panelinde konuştu.

NATO'nun Rusya-Ukrayna'ya savaşında iki görevi olduğunu belirten Stoltenberg "Öncelikle Ukrayna'nın desteklenmesi. Ukrayna halkı, Ukrayna silahlı güçleri ve Ukrayna siyasi liderliğinden çok etkilendim. Bu savaşta meşru müdafaaları için onları desteklemek de tamamen bizim sorumluluğumuz." dedi

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin 2014'ten bu yana Ukrayna'yı desteklediğini belirterek, bu ülkenin desteklenmesinin ayrıca kendi güvenlik gerekçeleri olduğunun altını çizdi.

İkinci görevlerinin de NATO müttefiklerinin güvenliğinin sağlanması olduğunun altını çizen Stoltenberg, "Rusya ve NATO arasında tam ölçekli bir savaşın önüne geçmek için bu savaşın daha da tırmanmasını önlemek önemli." ifadesini kullandı.

MOSKOVA'YA "YANLIŞ BİR HESAP VE YANLIŞ ANLAŞILMAYA YER YOK" MESAJI

Stoltenberg, NATO ile Rusya arasında bir savaş çıkması durumunda Ukrayna'dakinden daha fazla ölüm, zarar ve yıkımın olacağı uyarısında bulundu. Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini belirten Stoltenberg, NATO birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmeyeceğini ve savaşa müdahil olmayacaklarını tekrarladı.

Stoltenberg, NATO'nun emrinde 100 binden fazla birliğin yüksek alarm seviyesinde bekletildiği bilgisini paylaşarak "Bu, Moskova'ya karşı önemli bir mesaj. Yanlış bir hesap ve yanlış anlaşılmaya yer yok. Bir NATO müttefikine yapılacak saldırı tüm müttefiklerin ortak (Rusya'ya karşı) ortak yanıt vermesini tetikleyecek." diye konuştu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİK BAŞVURUSU

Moderatörün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı görüşme hakkındaki sorusu üzerine Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki endişelerini dile getirdiğini aktardı. Stoltenberg, bu endişelerin terörizm, PKK terör örgütüne destek ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu silahların tedariki başlıkları olduğunu belirtti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularını "tarihi" olarak niteleyen Stoltenberg, "Şubat başında çok az kişi böyle bir beklenti içindeydi. Başkan Putin NATO'ya kapıları kapatmayı denerken işte tamda bu anda İsveç ve Finlandiya içeri girmeye karar verdi." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN DE ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK OLDUĞUNU KABUL ETMEK ZORUNDAYIZ"

NATO'da daha önce de farklılıklar olduğunu ama sonunda çözüm bulunduğunu belirten Stoltenberg, Türkiye'nin dile getirdiği endişelere ilişkin masaya oturacakları mesajını verdi. Stoltenberg "Tam olarak nasıl ve ne zaman olacağını söyleyemem ama biz kendimizden eminiz ve konu hakkında çalışıyoruz. Bu müttefikler içinde daha önce de sorunları çözdük." diye konuştu.

Avrupa'nın istikrara kavuşması için NATO'nun genişlemesi konusunda Türkiye'nin de hemfikir olduğunu savunan Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın katılımın NATO'yu güçlendireceğini kaydetti. Stoltenberg, NATO içindeki farklı görüşlere dikkati çekerek "Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu kabul etmek zorundayız. Türkiye terör saldırılarından en fazla mağdur olan ülke. NATO içinde herhangi bir müttefik ülkeden açık ara daha fazla." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNE DAHA FAZLA HAİZ OLUYORSUNUZ"

Türkiye'nin coğrafi ve stratejik açıdan kilit bir ülke olduğunu, Suriye ve Irak'a da komşu olduğunu vurgulayan Stoltenberg, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelenin de tam anlamıyla Türkiye'deki olanakları kullanmaya bağlı olduğunu kaydetti. Stoltenberg, "Elbette Ukrayna Savaşı'nda Karadeniz'e baktığınızda Türkiye'nin önemine daha fazla haiz oluyorsunuz." dedi.

Türkiye'nin gündeme getirdiği konuları anlamaları gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Türkiye tüm müttefikler için önemli. Zaten bundan dolayı da bu konuda sıkı çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.