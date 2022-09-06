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Giriş Tarihi: 6.9.2022 16:52 Son Güncelleme: 6.9.2022 16:53

NATO üyelik süreci devam eden İsveç'ten Türkiye açıklaması: İş birliği artırılacak

AA
NATO üyelik süreci devam eden İsveç’ten Türkiye açıklaması: İş birliği artırılacak

Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO üyelik başvrusunda bulunan İsveç ve Dinlansiya Türkiye'nin tüm taleplerini kabul etmişti. İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. "Toplantı, İsveç ve Türkiye arasında derinleştirilmiş, uzun vadeli bir iş birliğinin parçası olarak görülmelidir. İsveç'in NATO üyeliğinin arka planını düşünürsek, bu iş birliği önemli ve doğaldır." denildi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Oscar Stenström, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında, Türkiye ile İsveç güvenlik birimleri arasında iş birliğinin artırılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Stenström, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde düzenlenen Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısını, Aftonbladet gazetesine değerlendirdi.

Toplantıda, NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra anlaşmasının nasıl uygulandığının görüşüldüğünü aktaran Stenström, "Türkiye ile yapılan görüşmeler yapıcı ve açık yürekliydi. Görüşmede, anlaşmaya uygun olarak ülkelerin güvenlik birimleri arasındaki iş birliğinin artırılması kararlaştırıldı. Toplantı, İsveç ve Türkiye arasında derinleştirilmiş, uzun vadeli bir iş birliğinin parçası olarak görülmelidir. İsveç'in NATO üyeliğinin arka planını düşünürsek, bu iş birliği önemli ve doğaldır." ifadesini kullandı.

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NATO üyelik süreci devam eden İsveç'ten Türkiye açıklaması: İş birliği artırılacak
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