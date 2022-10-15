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Giriş Tarihi: 16.10.2022

NATO’dan nükleer caydırıcılık tatbikatı

NATO’dan nükleer caydırıcılık tatbikatı
NATO üyesi ülkeler, çok sayıda savaş uçağının katılımıyla Avrupa'nın kuzeybatısında nükleer caydırıcılık tatbikatı düzenleyecek. Tatbikat, 17-30 Ekim'de ev sahibi Belçika ile Kuzey Denizi ve İngiltere hava sahasında yapılacak. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna ve Batı ülkelerinin, nükleer silaha sahip müttefiki Rusya'yı köşeye sıkıştırmaması gerektiği uyarısında bulundu. Öte yandan Rusya ve Belarus'un batı sınırlarında gerilimin tırmanması nedeniyle oluşturduğu ortak bölgesel gücün ilk grubunun Belarus'a ulaştığı bildirildi. Rusya'nın Belarus'a ayrıca nükleer kapasiteli Su-25 savaş uçakları sağlayacağı açıklandı.
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NATO’dan nükleer caydırıcılık tatbikatı
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