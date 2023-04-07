Nijerya’da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 144’e çıktı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede Lassa salgının eyaletlere yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi vakasının 823'e ulaştığı kaydedilerek, salgında yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e çıktığı aktarıldı.

Nijerya hükümeti, şubat başında Lassa ateşi salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım-mayıs döneminde artan Lassa ateşi salgınında 1 Ocak-20 Kasım 2022 döneminde 989 vaka tespit edilmiş, 178 kişi yaşamını yitirmişti.

NİJERYA'DA İLK OLARAK 1969'DA BORNO EYALETİNDE RASTLANMIŞTI

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.