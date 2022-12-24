Organize provokasyon

Fransa'nın başkenti Paris'teki saldırının ardından Türkiye düşmanları yine hortladı. Paris'in 10. bölgesinde bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin yakınlarında 69 yaşındaki erkek saldırgan, çevredekilere silahla ateş açmış, 3 kişi ölmüş ve 3 kişi de yaralanmıştı. Yetkililer gözaltına alınan saldırganın aşırı sağcı olduğunu açıkladı. Yabancı düşmanı olduğu duyuruldu ve bu konuda sabıkalı biri çıktı. Ancak terör örgütü PKK yandaşları yine ortaya çıktı. Saldırıyı Türkiye'ye yıkmaya çalıştılar. Fransız basını da haberleriyle buna çanak tuttu.Saldırı sonrasında olay yerinde toplanan eylemciler, gece boyu polisle çatıştı. Çevredeki dükkânlar çatışmalardan zarar görürken terör örgütü PKK yandaşı olan eylemciler, cadde ortasında barikat kurup etrafı ateşe verdi. Terör sempatizanları çevrede Türkiye aleyhine slogan attı. Polis biber gazıyla eylemcilere müdahale etti. PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 35 Fransız polisinin yaralandığı açıklandı. Fransız basınındaki haberlerde de saldırganın motivasyonundan ziyade PKK yandaşlarının Türkiye karşıtı sloganlarına yer verildi.Saldırıyı gerçekleştiren kişinin adı Williams M. olarak açıklandı. Aşırı sağcı olan 69 yaşında Fransız vatandaşının atıcılık kulübü üyesi ve demiryollarından emekli olduğu bildirildi. Saldırganın 2016'da ırkçı saldırı düzenlediği ve geçen yıl da göçmen kampına kılıçla saldırdığı belirlendi. 12 Aralık'ta şartlı tahliye edildi. Doktor raporuyla psikiyatri servisine yatırılan saldırganın, sağlık durumu uygun olduğunda hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.Yunanistan'ın başkenti Atina'da terör örgütü PKK yanlısı bir grup, Fransa'da 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle polise saldırdı. Saldırının kendilerine yapıldığını öne süren PKK terör örgütü yanlısı bir grup, Fransa'nın Atina Büyükelçiliği önünde toplandı. Gruptakiler, terör örgütünü simgeleyen paçavralar ve ellerine geçirdikleri cisimlerle polise saldırdı.TERÖR örgütü PKK sem-sempatizanları dün de Paris'te patizanları yürüyüş gerçekleştirdi. Gösteriler sırasında terör örgütü PKK/YPG'nin paçav-paçavralarını açan PKK yandaş-ralarını yandaşları, ortalığı savaş alanı-ları, alanına çevirdi.Yürüyüşe Fransız na yetkililer de katıldı.Paris'te ölenlerden ikisinin Emine Kara ve Şirin Aydın olduğu belirlendi. Emine Kara'nın, 1990'da PKK'ya katıldığı, Irak ve Avrupa'da faaliyette bulunduğu ortaya çıktı. Kara'nın, PKK/ KCK terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde Fransa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranma kaydının bulunduğu öğrenildi. Saldırıda hayatını kaybeden ve Hunermend Mir Perwer olarak bahsi geçen kişinin Şirin Aydın olduğu kaydedildi. Aydın, örgütteki faaliyetlerinden dolayı 2017'de cezaevine girdi. PKK sempatizanları ile HDP'liler saldırının arkasında Türkiye'nin olduğu iddiasını ve imasını yaymaya başladılar.SABAH