Pandemi ne zaman bitecek? Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den A Haber özel açıklamalar

Prof. Dr. Özlem Türeci, "Bugün Almanya'daki en önemli ödüllerden birine layık görüldünüz. Ne düşünüyorsunuz, kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" sorusuna, "Onore edilmiş hissediyoruz. Paul Ehrlich Ödülü tabii çok özel bir şey. Paul Ehrlich bizi daha gençken çok etkileyen bir şahsiyetti. Ve onun adına bir ödül almak, bizim için çok büyük bir onur." şeklinde cevap verdi.

Türk bilim insanı Uğur Şahin ise, "Daha 2020 yılının başında pandeminin başlayacağını öngördünüz. Nasıl oldu da, sayı olarak çok az olan bir hasta sayısından pandemi oluşacağını anladınız?" sorusunu, "Pandemiler öyle gelişir. Her zaman az sayıda insanla başlar. Biz, pandeminin bölgede tutulamayacağını erken gördük. Çünkü semptomu olmayıp da uçakla dünya genelinde seyahat edip hastalığı yayan birileri vardı. Biz bunun olacağını gördük ve ona göre de erkenden bir aşı geliştirmeye başladık." diyerek yanıtladı.

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