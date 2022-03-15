Pandemi ne zaman bitecek? Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den A Haber özel açıklamalar

Dünyayı etkisi altın alan Kovid-19'a karşı en büyük adımı atarak BionTech aşısını geliştiren Türk bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin Almanya'nın en prestijli tıp ödülünün sahibi oldu.
Tüm dünyanın konuştuğu Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Özlem Türeci, "Bugün Almanya'daki en önemli ödüllerden birine layık görüldünüz. Ne düşünüyorsunuz, kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" sorusuna, "Onore edilmiş hissediyoruz. Paul Ehrlich Ödülü tabii çok özel bir şey. Paul Ehrlich bizi daha gençken çok etkileyen bir şahsiyetti. Ve onun adına bir ödül almak, bizim için çok büyük bir onur." şeklinde cevap verdi.
Türk bilim insanı Uğur Şahin ise, "Daha 2020 yılının başında pandeminin başlayacağını öngördünüz. Nasıl oldu da, sayı olarak çok az olan bir hasta sayısından pandemi oluşacağını anladınız?" sorusunu, "Pandemiler öyle gelişir. Her zaman az sayıda insanla başlar. Biz, pandeminin bölgede tutulamayacağını erken gördük. Çünkü semptomu olmayıp da uçakla dünya genelinde seyahat edip hastalığı yayan birileri vardı. Biz bunun olacağını gördük ve ona göre de erkenden bir aşı geliştirmeye başladık." diyerek yanıtladı.
Dünyanın konuştuğu Türk bilim insanları Türeci ve Şahin A Haber'de! | Video
"TÜRKİYE İLE ORTAK ÇALIŞMA OLACAK"
"Aileleriniz, yani her ikinizin de ailesi Türkiye'den geliyor. Ve aşınızı Türkiye'ye de sattınız. Yakın gelecekte de Türkiye ile farklı alanlarda işbirliği yapacak mısınız?"
Biontech kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin, "Evet, bundan hareket ediyoruz. Zaten Türkiye Sağlık Bakanlığı olsun, TÜBİTAK olsun bunlarla bağlantı içindeyiz. Kooperasyon projeleri hakkında konuştuk. Bu yılın sonunda veya 2023 yılının başında yeni projelere start verebileceğimizi düşünüyorum." dedi.
"PANDEMİ NE ZAMAN BİTECEK?"
Şahin A Haber ekranlarındaki, "Pandemi daha devam edecek mi yoksa tünelin ucunda ışık görebiliyor musunuz?" sorusuna şu sözlerle cevap verdi;
"Zaten şu an tünelin ucunda ışık var. Çok yüksek vaka sayılarına rağmen ölüm oranlarının daha çok düşük olduğu süreçteyiz. Bu, artık çok fazla kişinin aşılanmasına ve buna bağlı olarak hastalıkların artık bu kadar ağır geçmemesine bağlı. Kendimizi bu virüs belki daha önümüzdeki 10 yıl bizimle kalacakmış gibi hazırlamalıyız. Yaşamımızı buna göre uyarlamak gerektiği gibi, gerektiğinde aşılarımızı da yeni varyantlara göre uyarlamalıyız."
Prof. Dr. Özlem Şahin, "Bir yandan tabii aşı olmak çok önemli. Öte yandan insanların kendisinin bütün bu önlemlere, örneğin maske takmak gibi ve sosyal mesafe kurallarına uymak gibi kurallara uyması da önemli. Ve bu bizi, pandemiden çıkma ya da bizi pandemi ile birlikte yaşayabilme durumuna getirecektir." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.