PKK ile yüzleşemeyen Fransa, Türkiye’yi karalıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından Batı'daki Türkiye düşmanlığı yine gün yüzüne çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı Fransız, dün hâkim karşısına çıktı ve "Hedefim göçmenlerdi" dedi. Terör örgütü PKK sempatizanları ise saldırıdan beri Fransa sokaklarını savaş alanına döndürdü. Ancak tüm bu gerçeklere rağmen Fransız basını ülkelerindeki sorunları örtbas etmek için Türkiye'yi suçluyor.Liberation gazetesi "Fransa Kürtleri: Irkçı suçun arkasında Türkiye'nin gölgesi" başlığını atarak olayın arkasında Türkiye'nin olduğu iması yaratmaya çalıştı. Saldırının arkasında "Türk gizli servislerinin" olabileceği şeklinde iddiaların olduğu ileri sürüldü. Terör örgütü PKK yandaşlarının görüşlerine yer veren gazete, saldırganın bölgeyi tesadüfen hedef almadığı şeklinde iddialarına yer verdi. Le Monde gazetesi, Türkiye'yi karalama oyununa dahil oldu. Gazete, PKK yandaşlarının Türkiye'yi suçladığı ifadelere yer verdi. PKK yandaşları dün de gösteri düzenledi.Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Fransa sokaklarında Türkiye aleyhine başlatılan kara propagandadan duyulan rahatsızlık ve tepki dile getirildi. Magro'ya, Paris'te 23 Aralık'ta bir Fransız'ın gerçekleştirdiği saldırı bahane edilerek, PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propaganda ve Fransa hükümet yetkilileri ile bazı siyasetçilerin bu propagandaya alet olmalarından duyulan rahatsızlık dile getirildi ve Türkiye'nin tepkisi vurgulandı. ANKARAHollandalı gazeteci Rena Netjes, Avrupa'nın PYD/YPG'ye karşı tutumunu eleştirdi. TRT'ye konuşan Netjes, terör örgütünün işlediği suçların göz ardı edildiğini söyledi. Hollandalı araştırmacı, Suriye'de yaptığı araştırmalar esnasında ülkeyi terk eden mültecilerle görüşüp PYD ile ilgili önemli bilgiler edinme fırsatını elde ettiğini açıkladı. Netjes, birçok mültecinin kendisine "PYD/YPG evlerimizi basıyor, bu yüzden kaçıyoruz" dediğini sözlerine ekledi.Fransa'da skandallar bitmiyor. Paris'teki saldırı sonrasında Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti tarafından kabul edilenlerden birinin terör örgütü PKK'nın üyesi olduğu ortaya çıktı. Söz konusu militanın 2019'da Fransa tarafından PKK mensubu olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan Agit Polat kod adlı Ömer Polat olduğu saptandı. Bu militan, örgütün Fransa yapılanması sözcüsü konumunda. Halit TURAN