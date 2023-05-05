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Giriş Tarihi: 6.5.2023

PKK’ya para toplayan militan yargılanacak

PKK’ya para toplayan militan yargılanacak
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan bir kişinin "teröre finansman sağlamak, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı suçlarından" birkaç hafta içinde yargılanacağı bildirildi. Devlet radyosu SR'nin haberinde, İsveç tarihinde ilk kez bir kişinin terör örgütü PKK/YPG'ye para toplamaktan yargılanacağı belirtildi. İsveç medyasına göre, ocak ayında gözaltına alınan şüpheli, bir restorana girip PKK için para talep ettikten ve silahla ateş ettikten sonra "terör finansmanı ve gasp şüphesiyle" tutuklanmıştı. Öte yandan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde 21 Ocak'ta Kuran-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan hakkında Malmö Savcılığı tarafından tutuklama emri çıkarıldığı belirtildi.
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PKK’ya para toplayan militan yargılanacak
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