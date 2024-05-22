Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Sınırlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi. Namaz sonrası Azadi Meydanı'nda düzenlenen cenaze merasime katılmak isteyen yüz binlerce kişi üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı. Tören sırasında Reisi ve Abdullahiyan da dahil cenazelerin taşındığı kamyon, binlerce kişi tarafından takip edildi. Cenaze defin işlemleri ise bugün yapılacak merasimlerin ardından gerçekleştirilecek. Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopter Azerbaycan sınırı yakınlarında düşmüştü.İran'dakitörenlere çok sayıda yabancı isim de katılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye'yi temsil etti. Yılmaz ve Fidan, Reisi ve diğer yetkililer için İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Irak Başbakanı El-Sudani, Çin Başbakan Yardımcısı, Azerbaycan Başbakanı da törende hazır bulundu.