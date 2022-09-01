Rum kesiminden yeni karalama

KIBRIS Türkü'nün bağımsızlığını sindiremeyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) mantıktan uzak iddialarına bir yenisini ekledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ekonomisine katkıda bulunan yabancı öğrencileri hedef alan Rum Dışişleri, Nijeryalı öğrencilerin Türkiye tarafından eğitim için KKTC'ye yönlendirildiği, ardından bu öğrencilerin siyasi sığınma başvurusu yaparak Rum tarafına geçtiği şeklinde karalama kampanyası başlattı. KKTC konuya ilişkin "Açıklama, Rum liderliğinin tek amacının gerçekleri çarpıtmak olduğunu göstermektedir. Kıbrıs Türklerinin kalkınmasına yardımcı olan her adımı engellemek için ellerinden geleni yapan Rum yönetimi, yabancı öğrencilerin huzurunu kaçırmayı amaçlıyor" değerlendirmesinde bulundu.