Eski Sovyetler Birliği'nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Aldığı kritik kararlar sonrası Mihail Gorbaçov, tarihe damga vurdu.
PUTİN GORBAÇOV'A VEDA ETTİ!
Rusya Devlet Başkanı Putin, Sovyetler'in son lideri Gorbaçov'a Moskova'daki Merkezi Klinik Hastanesi'nde veda etti.
TABUTUNA ÇİÇEKLER BIRAKTI
Putin, ziyaretinde Gorbaçov'un tabutuna çiçekler bıraktı. Sovyetler'in son lideri Gorbaçov'un fotoğrafına bakan Putin, daha sonra oradan ayrıldı.
PESKOV'DAN AÇIKLAMA
3 Eylül'de Gorbaçov'a cenaze töreni düzenlenecek. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "yoğun programı" nedeniyle törene katılamayacağını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Mihail Gorbaçov'a veda! Putin tabutuna çiçek bıraktı! | Video