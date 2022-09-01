TABUTUNA ÇİÇEKLER BIRAKTI

Putin, ziyaretinde Gorbaçov'un tabutuna çiçekler bıraktı. Sovyetler'in son lideri Gorbaçov'un fotoğrafına bakan Putin, daha sonra oradan ayrıldı.

PESKOV'DAN AÇIKLAMA

3 Eylül'de Gorbaçov'a cenaze töreni düzenlenecek. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "yoğun programı" nedeniyle törene katılamayacağını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Mihail Gorbaçov'a veda! Putin tabutuna çiçek bıraktı! | Video