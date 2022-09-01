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Haberler Dünya Haberleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Mihail Gorbaçov’a veda! Putin tabutuna çiçek bıraktı!
Giriş Tarihi: 1.9.2022 21:07 Son Güncelleme: 1.9.2022 21:09

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Mihail Gorbaçov’a veda! Putin tabutuna çiçek bıraktı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Mihail Gorbaçov’a veda! Putin tabutuna çiçek bıraktı!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Sovyetler’in son lideri Mihail Gorbaçov'a Moskova'daki Merkezi Klinik Hastanesi'nde veda etti. Kremlin’den yapılan açıklamada Putin’in 3 Eylül'de düzenlenecek cenaze törenine katılmayacağı belirtildi. İşte Putin’in Mihail Gorbaçov’a son vedasından görüntüler!

Eski Sovyetler Birliği'nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Aldığı kritik kararlar sonrası Mihail Gorbaçov, tarihe damga vurdu.

PUTİN GORBAÇOV'A VEDA ETTİ!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Sovyetler'in son lideri Gorbaçov'a Moskova'daki Merkezi Klinik Hastanesi'nde veda etti.

TABUTUNA ÇİÇEKLER BIRAKTI

Putin, ziyaretinde Gorbaçov'un tabutuna çiçekler bıraktı. Sovyetler'in son lideri Gorbaçov'un fotoğrafına bakan Putin, daha sonra oradan ayrıldı.

PESKOV'DAN AÇIKLAMA

3 Eylül'de Gorbaçov'a cenaze töreni düzenlenecek. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "yoğun programı" nedeniyle törene katılamayacağını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Mihail Gorbaçov'a veda! Putin tabutuna çiçek bıraktı! | Video

CENAZE TÖRENİ 3 EYLÜL'DE DÜZENLENECEK

Peskov, "Veda töreninin 3 Eylül'de düzenleneceğini biliyoruz ama maalesef Başkan'ın çalışma programı, törene katılmasına izin vermiyor. Bu yüzden bugün veda etmeye karar verdi." Diye konuştu.

Peskov ayrıca, cenaze töreninde şeref kıtası olacağını da açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Mihail Gorbaçov’a veda! Putin tabutuna çiçek bıraktı!
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