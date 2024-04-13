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Giriş Tarihi: 13.4.2024

Rusya: İstanbul’daki anlaşma temel olabilir

Rusya: İstanbul’daki anlaşma temel olabilir
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'da Mart 2022'de hazırlanan anlaşmanın, Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin başlatılmasına temel teşkil edebileceğini söyledi. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi. Rus ve Ukrayna heyetleri arasında Mart 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde anlaşma hazırlandığını anımsatan Peskov, "O zamandan bu yana geçen iki yılda pek çok şey değişti. Anayasamıza iki yeni bölge dahil edildi (Zaporijya ve Herson). Bu, iki yıl önce yoktu. Bu nedenle vazgeçilemez bazı yeni gerçekler var. Aynı zamanda bu (İstanbul'daki anlaşma), müzakerelerin başlatılmasına temel teşkil edebilir" dedi.
İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran'da yapılacak, Ukrayna ile ilgili barış konferansını değerlendiren Peskov, "Çözüm bulma amacıyla Rusyasız forum düzenleme girişimleri, pek rasyonel ve sonuç odaklı sayılamaz" dedi.
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Rusya: İstanbul’daki anlaşma temel olabilir
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