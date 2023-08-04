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Giriş Tarihi: 5.8.2023

Rusya-Ukrayna savaşı Karadenız’e sıçradı

Rusya-Ukrayna savaşı Karadenız’e sıçradı
RUSYA'DAN gelen haber Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e taşındığı şeklinde yorumlandı. Kiev'in "Savaşı Rusya topraklarına taşıyacağız" açıklamasından günler sonra Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki deniz üssü olan Novorossisk Limanı'nda patlamalar yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı bölgedeki donanmaya iki insansız deniz aracıyla (İDA) yapılan Ukrayna saldırısının püskürtüldüğü belirtildi. Ukrayna istihbaratı ise insansız hava aracı saldırısının Rus donanma gemisine zarar verdiğini söyledi. Reuters'a konuşan bir kaynak, Rusya'ya ait bir geminin saldırının ardından kıyıya çekildiğini çünkü kendi gücüyle hareket edemediğini iddia etti.
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Rusya-Ukrayna savaşı Karadenız’e sıçradı
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