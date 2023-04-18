Rusya’dan dikkat çeken Ukrayna mesajı: Sona ermesini umuyoruz

Lavrov, savaşın sona ermesi için şartları şu şekilde sıraladı: "Bu planlar öncelikle Ukrayna topraklarında Rusya Federasyonu'nun güvenliğine yönelik herhangi bir tehdidin bulunmamasını garanti altına almaktan ibarettir. Batı bu tür planları uzun yıllardır uygulamaktadır. İkinci görev ise Ukrayna parlamentosunda kabul edilen bir dizi yasa ile hakları yıllardır çiğnenen, Rusça eğitimi, medyayı, kültürel etkinlikleri sürekli olarak yasaklayan ve Ukrayna kütüphanelerinde bulunan milyonlarca cilt Rusça kitabın kasıtlı olarak imha edildiği Ukrayna'nın doğu ve güneyindeki Rusça konuşan nüfusun yaşamlarını korumaktır. Bu hedeflerin, ulusal azınlıkların haklarının korunması ve güvence altına alınmasına ilişkin uluslararası sözleşmelerde yer alan ilkelere bağlı herkes tarafından paylaşıldığından eminim."