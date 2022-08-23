Savaş şiddetleniyor

Dünyanın dengesini değiştiren Rusya- Ukrayna Savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarından Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'ya yönelik suikasttan sonra daha da şiddetlenecek yeni bir evreye giriyor. ABD ve İngiltere'den gelen açıklamalar, altıncı ayına giren savaşın önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacağını gösteriyor. İngiltere ordusunun en kıdemli subaylarından Paul Carney'in birliklere 'Rusya ile savaşa hazır olun' uyarısında bulunması denkleme İngiltere'nin de ekleneceğini gösteriyor. Carney, Soldier dergisine yazdığı makalesinde, "Hepimizin fiziksel olarak operasyonlara uygun olup olmadığımızı kontrol etmemizi istiyorum. Ayrıca, yokluğumuzda genellikle en zor role sahip olan sevdiklerimizi ve ailelerimizi hazırlamamız da önemlidir" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz dönemde İngiliz ordusunun komutanı General Sir Patrick Sanders de askerlere 'Avrupa'da savaşmaya hazır olun' mesajı vermişti. ABD'li bir yetkilinin, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'da sivillere yönelik saldırıları artırmayı planladığı açıklaması üzerine ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarına ülkeyi terk edin çağrısı yaptı."ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın sivil altyapısına ve hükümet tesislerine saldırı başlatma çabalarını hızlandırdığı bilgisine sahip" ifadelerine yer verilen açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, vatandaşlarını eğer güvenli ise özel kara taşımacılığı seçeneklerini kullanarak Ukrayna'dan ayrılmaya çağırıyor" denildi.BOMBALI saldırıda hayatını kaybeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, dün son yolculuğuna uğurlandı. Saldırının asıl hedefi olduğu belirtilen Dugin, yaptığı konuşmada Ukrayna'yı suçlayarak "Kızım halk için, Rusya için öldü" dedi. Dugin "Böyle dayanılmaz darbeler bizleri, halkımızı kıramayacak" demişti.