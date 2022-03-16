Savaşmak için Lviv’den yola çıktılar

Rusya
'nın süren saldırıları sonrasında Lviv
'e gelen Belaruslu savaşçılar, Ukrayna
tarafında mücadeleye katılmak için Kiev
trenine binerek Lviv'den ayrıldı. Silahları ve kamuflajları ile tren istasyonuna gelen 20 Belaruslu savaşçı, Ukrayna ordusunun kendilerine vereceği görevi yerine getirmek için hazır olarak bekliyor. Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanında savaşmak için yola çıktıklarını dile getiren Pavel Kulazhanka, Belarus Devlet
Başkanı Aleksandr Lukaşenko
'nun aksine Ukrayna'nın yanında durduklarını ve desteklediklerini anlattı. Savaşmaktan korkmadıklarını söyleyen Kulazhanka, "Hepimiz oldukça sakiniz. Neden burada olduğumuzu biliyoruz.
Ukrayna'nın bağımsızlığı için savaşacağız. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz, Ukrayna bağımsız olmazsa gelecekte Belarus
'da bağımsız olmayacak. Ortak düşmanımız olan Rusya ile sonuna kadar savaşacağım" dedi. Lviv'de Ulusal Müzik Akademisi Orkestrası ile Galiçya Akademik Oda Korosu, yüzlerce Ukraynalı'nın katıldığı etkinlikte "Rusya'ya tepki" konseri verdi.