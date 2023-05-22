Seçimi kazandı hükümeti kuramadı

Yunanistan halkı önceki gün genel seçimler için sandık başındaydı. Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, dört yıllık iktidarın ardından sandıktan oyunu artırarak çıktı. Miçotakis'in partisi oyların yüzde 41'ini aldı. Bu 300 sandalyeli parlamentoda 146 sandalye demek. Ancak tek başkanı iktidar için 150 sandalye gerekiyor. Bu nedenle Miçotakis tek başına iktidara gelecek oy oranına ulaşamadı. Hükümeti kurmak için 5 sandalyeye ihtiyacı olan Miçotakis ilk açıklamalarında ülkeyi dört yıl kesintisiz ve güçlü şekilde yönetebilmek için yeniden seçimi işaret etti.Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, dün Miçotakis'e hükümeti kurma görevini verdi. Miçotakis, sandıktan çıkan mesajın net olduğunu belirterek "Mevcut meclisten bir hükümet oluşturma niyetinin gerçekte mümkün olmadığını düşünüyorum" dedi. Miçotakis, "en kısa sürede" yeniden seçime gidilmesini istedi ve 25 Haziran'ı işaret etti.Ülkede seçim sistemi değiştirilmişti. Yeni sistemde, koalisyon kurulamaması halinde ve ikinci kez sandığa gidildiğinde, birinci partiye oy oranı yüzde 25'i aşmak kaydıyla en az 20 sandalye verilmesi, oy oranında yüzde 25'i aşan her yüzde 0.05'lik artış için fazladan bir milletvekilliği öngörülüyor. Bu sayı 50'ye kadar çıkabiliyor. Miçotakis'in amacı bu şekilde partisini tek başına iktidar yapmak.TEMMUZ 2019 genel seçimlerinde yüzde 57.78 olan seçime katılım oranı bu seçimlerde yüzde 60.87'ye yükseldi. Dünyanın dört bir yanındaki Yunan seçmenlerin, yurtdışında oy kullanmak için kayıt olmalarına ilk kez izin verilen seçimlerde yüksek katılım oldu.