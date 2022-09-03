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Giriş Tarihi: 3.9.2022

Silah tutukluk yaptı suikasttan kurtuldu

Silah tutukluk yaptı suikasttan kurtuldu
Arjantin'de bir kişi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a silahlı saldırı girişiminde bulundu. Görüntülerde, bir kişinin, Kirchner'a evine girmeden önce destekçilerini selamladığı sırada silah doğrulttuğu ve korumaların müdahale ettiği görüldü. Saldırganın Brezilyalı Fernando Andres Sabag Montiel olduğu belirtildi. Silahın tutukluk yaptığı kaydedildi. Yolsuzluk davasında hakkında 12 yıl hapis istenmesinin ardından taraftarları Kirchner'ın evinin önünde gösteri düzenliyor.
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Silah tutukluk yaptı suikasttan kurtuldu
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