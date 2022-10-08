Sömürgeci Fransa’dan Afrika’ya yeni strateji

Fransız basınına göre, Fransa, güç kaybettiği Afrika'da askeri emellerini yeniden konumlandırıyor. Le Monde gazetesi, Fransa'nın Mali'de 2014'ten beri devam eden "Barkhane" askeri gücünü çekmesinin yankıları sürerken Burkina Faso'da Fransız özel kuvvetlerinin bulunduğu üssün yaşanan darbe sırasında hedef alınması ve Rusya'nın etkisinin kıtada giderek artmasının Paris'i, askeri varlığını ve emellerini yeniden gözden geçirmeye ittiği yorumunu yaptı. Gazetenin "Fransa, Afrika'da askeri emellerini yeniden tanımlama zorluğuyla karşı karşıya" ve "Rusya, Afrika'da piyonlarını Mali'den Burkina Faso'ya kadar nasıl ilerletiyor?" başlıklı iki makalesinde Fransa'nın kıtada varlığını koruma çabasına girdiği ve Rusya'nın hamleleriyle bu çabasının "sekteye uğradığı" belirtildi. Makalelerde Fransız Savunma Bakanlığının Burkina Faso'daki gelişmeler üzerine kıtadaki üslerini yeniden konumlandırma sürecini yavaşlatarak durum değerlendirmesine girdiği ifade edildi.