Son dakika: Zelenski’nin çağrısı sonrası harekete geçildi! AP’den Ukrayna’nın AB üyeliğine destek

ZELENSKİ: UKRAYNA, AB'NİN BİR PARÇASI OLMAK İSTİYOR

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Ben bu konuşmayı bir kağıttan okumuyorum. Benim ülkemde bu devir bitti. Ben şuna inanıyorum ki bugün bu hayatlar önemli değerler uğruna kaybediliyor, özgürlük uğruna kaybediliyor. Ancak Ukrayna halkı mükemmel bir halk. Biz hep kazanacağız diyoruz, herkesi yeneceğiz diyoruz. Sizler de bunu görebildiğiniz için çok mutluyuz.