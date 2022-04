Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan İsveç’teki Kur’an provokasyonuna sert tepki: Arasam bana bir saat hikaye anlatacak

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİK VE SİYASİ AĞIRLIĞI ARTMAKTADIR"



Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ise Ukrayna-Rusya savaşına dikkat çekerek, "Bu şartlar altında her şey değerlenmekte. İstikrar ve öngörü gerektiren her şey değerlenmekte. Macaristan ile Türkiye'nin iş birliği, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık böylesine istikrarlı ve ön görülebilir bir ilişkidir. Türkiye'nin iş birliğinin geliştirilmesi her zaman Macar Dışişleri Bakanlığının odağındadır. Sizleri temin ederim ki böyle de kalacaktır. Macaristan ve Türkiye ilişkilerinde karşılıklı saygı başarının temelini ifade eder. Önümüzdeki yıllarda da başarının garantisidir. Umarım, Türkiye'de Mevlüt Çavuşoğlu dostumun çabaları ile Ukrayna savaşının bir an evvel bitmesi yönünde sonuç alınır. Giderek artan göçün durdurulmasında Türk dostlarımıza güveniyoruz. Geçen sene ikili ticaret hacmimiz rekor kırarak gerçekleşti. Türkiye'nin Macaristan'daki enerji arzının katılımına saygı duyuyoruz. Çünkü Macaristan'a yönelen doğal gazın ana taşıyıcılarından birisi. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi ağırlığı giderek artmaktadır. Bu ise ikili ilişkileri daha da değerlendirmektedir" dedi.