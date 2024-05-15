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Giriş Tarihi: 15.5.2024 16:33 Son Güncelleme: 15.5.2024 16:43

Son dakika: Bakan Fidan, Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesinde İsrail’in Refah’a saldırmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Son dakika: Bakan Fidan, Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

Gazze'deki son gelişmeler ve Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede Fidan, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Fidan, İsrail'in Refah'a saldırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

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Son dakika: Bakan Fidan, Blinken ile görüştü
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