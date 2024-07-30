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Giriş Tarihi: 30.7.2024 20:15 Son Güncelleme: 30.7.2024 20:33

SON DAKİKA | İsrail Lüban'ın vurdu: Beyrut'ta şiddetli patlama

Son dakika haberleri... İsrail ordusu, Golan Tepeleri'ne yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Lüban'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı. Beyrut’taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

AA
SON DAKİKA | İsrail Lüban’ın vurdu: Beyrut’ta şiddetli patlama

Saldırı Dahiye'deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi. Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi. Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.

SON DAKİKA | İsrail Lüban'ın vurdu: Beyrut'ta şiddetli patlama

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığı belirtildi.

Hedef alınan Hizbullah komutanın ismi ve saldırının nasıl yapıldığına ilişkin detay verilmedi.

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SON DAKİKA | İsrail Lüban'ın vurdu: Beyrut'ta şiddetli patlama
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