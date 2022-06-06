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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Putin'den Avrupa ve ABD'ye 'küresel enflasyon' göndermesi: Buna siz sebep oldunuz...
Giriş Tarihi: 6.6.2022 13:16 Son Güncelleme: 6.6.2022 13:28

SON DAKİKA: Putin'den Avrupa ve ABD'ye 'küresel enflasyon' göndermesi: Buna siz sebep oldunuz...

SON DAKİKA: Putin’den Avrupa ve ABD’ye ’küresel enflasyon’ göndermesi: Buna siz sebep oldunuz...

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu dolayısıyla bir yazı kaleme aldı. Putin, dünyada yaşanan küresel enflasyon sorununun Batılı devletler ve ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve attığı adımlar nedeniyle oluştuğunu ifade etti. Putin, "Batılı ülkelerin ekonomide yaptığı hatalar ve yaptırımlar, küresel enflasyon dalgasına, tedarik ve üretim zincirlerinin yok olmasına, yoksulluk ve gıda kıtlıklarında keskin bir artışa yol açtı." dedi. Putin, daha önce yaptığı açıklamada ise, ABD'nin savaşı bilerek uzatmaya çalıştığını vurgulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel enflasyon nedeniyle Batılı ülkeleri suçlayarak, "Batılı ülkelerin ekonomide yaptığı hatalar ve yaptırımlar, küresel enflasyon dalgasına, tedarik ve üretim zincirlerinin yok olmasına, yoksulluk ve gıda kıtlıklarında keskin bir artışa yol açtı." ifadesini kullandı. Putin, Ukrayna'ya silah gönderilmesine dikkat çekmiş, "ABD savaşı bilerek uzatıyor" demişti.

KREMLİN'İN İNTERNET SİTESİNDE YER ALDI

Putin'in, 15 Haziran'da başlayacak St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) nedeniyle kaleme aldığı yazı, Kremlin'in internet sitesinde yayımlandı.

SPIEF'in bu yıl 25'inci defa düzenleneceğini hatırlatan Putin, forumun, tüm uluslararası toplum için zor bir zamanda gerçekleşeceğini kaydetti.

"BATILI ÜLKELERİN HATALARI KÜRESEL ENFLASYON DALGASINA YOL AÇTI"

Putin, Batılı ülkelerin uyguladığı ekonomik politikaların küresel ekonomiye zarar verdiğini vurgulayarak, "Batılı ülkelerin ekonomide yaptığı hatalar ve yaptırımlar, küresel enflasyon dalgasına, tedarik ve üretim zincirlerinin yok olmasına, yoksulluk ve gıda kıtlıklarında keskin bir artışa yol açtı." ifadesini kullandı.

Yaşanan zorlukların yeni fırsatlar da yarattığını belirten Putin, "Bu nedenle forumun sloganı 'Yeni Dünya-Yeni Fırsatlar' oldukça yerindedir. 2020'li yılların, Rusya için ekonomik egemenliğini güçlendireceği bir dönem olacağından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD SAVAŞI BİTİRMEK İSTEMİYOR"

Putin, ABD öncülüğünde Ukrayna'ya silah gönderilmesine tepki göstermiş, ABD'nin savaşı bitirmemek için çabaladığını ifade etmişti. Putin, "Putin, "Ukrayna'ya yapılan silah yardımının tek bir amacı var: Silahlı çatışmayı olabildiğince uzatmak. Uzun menzilli silahlar gönderirlerse bundan gerekli sonuçları çıkarak ve henüz hedef almadığımız noktalara saldırılar düzenleyeceğiz" demişti.

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SON DAKİKA: Putin'den Avrupa ve ABD'ye 'küresel enflasyon' göndermesi: Buna siz sebep oldunuz...
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