Son dakika | Rusya'nın en büyük destekçisinden flaş hamle! "Sürpriz" diyerek duyurdular

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna savaşı haftalardır devam ederken, Belarus'tan sürpriz bir hamle geldi. Moskova'dan yapılan açıklamada, Belarus'un bu sabah reaktif kapasitesini test etmek için sürpriz bir askeri manevra yapıldığı söylendi.
RUSYA'DAN AÇIKLAMA
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Belarus askeri birliklerinin 'teyakkuza geçme, önceden belirlenmiş bölgelere hareket etme ve savaş eğitimi alma' kapastilerinin test edildiği söylendi.
AMAÇLARI SIRALADILAR
Bu hareketleri 'bir sürpriz' olarak nitelendiren açıklamada, "Amaç, birliklerin olası bir krize tepki verme hazırlığı ve kabiliyetini değerlendirmek" denildi. Çalışmadan görüntüler de basına servis edildi. Görüntülerde uzun araç kuyruklarının olduğu tanklar görüldü.
KIEV DİKKATLE İZLİYOR
Ayrıca bu tatbikatın Kiev tarafından yakından izleneceği biliniyor. Nitekim Ukrayna tarafı defalarca Belarus'u müttefiki Rusya'ya yardım için Ukrayna'ya asker yollamakla suçladı.