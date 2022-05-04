Son dakika | Rusya'nın en büyük destekçisinden flaş hamle! "Sürpriz" diyerek duyurdular

AMAÇLARI SIRALADILAR

Bu hareketleri 'bir sürpriz' olarak nitelendiren açıklamada, "Amaç, birliklerin olası bir krize tepki verme hazırlığı ve kabiliyetini değerlendirmek" denildi. Çalışmadan görüntüler de basına servis edildi. Görüntülerde uzun araç kuyruklarının olduğu tanklar görüldü.

KIEV DİKKATLE İZLİYOR

Ayrıca bu tatbikatın Kiev tarafından yakından izleneceği biliniyor. Nitekim Ukrayna tarafı defalarca Belarus'u müttefiki Rusya'ya yardım için Ukrayna'ya asker yollamakla suçladı.