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Giriş Tarihi: 4.5.2022 11:12 Son Güncelleme: 4.5.2022 11:28

Son dakika | Rusya'nın en büyük destekçisinden flaş hamle! "Sürpriz" diyerek duyurdular

Son dakika | Rusya’nın en büyük destekçisinden flaş hamle! Sürpriz diyerek duyurdular

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı hızla devam ederken, Rusya'nın en büyük destekçisi olarak bilienen Belarus'tan flaş bir hamle geldi. Moskova tarafından yapılan açıklamada Belarus'un teyyakkuza geçme için 'sürpriz' bir askeri tatbikat yaptığı ifade edildi. Olayla ilgili görüntülerin basına servis edildiği ifade edildi. Öte yandan bu tatbikatın, Belarus'u sıklıkla Rusya'ya yardım etmekle suçlayan Ukrayna tarafından da dikkatle izlediği biliniyor.

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna savaşı haftalardır devam ederken, Belarus'tan sürpriz bir hamle geldi. Moskova'dan yapılan açıklamada, Belarus'un bu sabah reaktif kapasitesini test etmek için sürpriz bir askeri manevra yapıldığı söylendi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Belarus askeri birliklerinin 'teyakkuza geçme, önceden belirlenmiş bölgelere hareket etme ve savaş eğitimi alma' kapastilerinin test edildiği söylendi.

AMAÇLARI SIRALADILAR

Bu hareketleri 'bir sürpriz' olarak nitelendiren açıklamada, "Amaç, birliklerin olası bir krize tepki verme hazırlığı ve kabiliyetini değerlendirmek" denildi. Çalışmadan görüntüler de basına servis edildi. Görüntülerde uzun araç kuyruklarının olduğu tanklar görüldü.

KIEV DİKKATLE İZLİYOR

Ayrıca bu tatbikatın Kiev tarafından yakından izleneceği biliniyor. Nitekim Ukrayna tarafı defalarca Belarus'u müttefiki Rusya'ya yardım için Ukrayna'ya asker yollamakla suçladı.

LUKAŞENKO VE PUTİN DOSTLUĞU

Belarus, Alexander Lukaşenko tarafından yönetiliyor. Lukaşenko ile Putin yakın olmalarıyla biliniyor. Savaş başlamadan önce de Belarus, Rusya'ya verdiği desteklerle biliniyordu.

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Son dakika | Rusya'nın en büyük destekçisinden flaş hamle! "Sürpriz" diyerek duyurdular
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