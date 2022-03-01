SON DAKİKA! Rusya Ukrayna Savaş hattından yeni görüntü! Harkov’da Rus askerleri esir alındı

Son dakika... Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundan başlattığı işgal 6. gününde yoğun çatışmalarla devam ediyor. Rus birliklerinin başkent Kiev'e ilerlediği öğrenilirken savaş hattından yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna'nın önemli noktalarından biri olan Harkov kentinde Rus askerlerinin esir alındığı öğrenildi.
SAVAŞ HATTINDAN YENİ GÖRÜNTÜ
Rus askerlerinin ilerleyişi Ukrayna'nın direnişi ile karşı karşıya kaldı. Bölgede sıcak çatışmalar yaşanırken Savai hattından yeni görüntüler gelmeye devam ediyor Gelen son dakika bilgisine göre Harkov kentinde Rus askerleri esir alındı.
ELLERİ KELEPÇELİ
Sabah saatlerinde Harkov'da belediye binasına füze isabet ettiği görüntüleri servis edilirken Harkov yakınlarında Rus askerlerin elleri kelepçelenerek esir alındığı ortaya çıktı. Rus askerlerinin esir alındığı anlar böyle görüntülendi...
SON DAKİKA: Harkov’da esir alınan Rus askerlerinin görüntüsü ortaya çıktı | Video
Öte yandan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin en büyük 2'nci şehri olan Harkov'da bulunan Valilik binasına yapılan roketli saldırıda 1'i çocuk en az 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve devlet yetkililerinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı patlama anına ve sonrasına ait görüntülerde, hükümet binasının harabeye döndüğü görüldü.