SON DAKİKA! Rusya Ukrayna Savaş hattından yeni görüntü! Harkov’da Rus askerleri esir alındı

Son dakika... Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundan başlattığı işgal 6. gününde yoğun çatışmalarla devam ediyor. Rus birliklerinin başkent Kiev'e ilerlediği öğrenilirken savaş hattından yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna'nın önemli noktalarından biri olan Harkov kentinde Rus askerlerinin esir alındığı öğrenildi.